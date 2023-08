Zaradi silovitih neurij v ZDA brez elektrike milijon odjemalcev

New York, 8. avgusta - Številna silovita neurja so v ponedeljek zvečer na vzhodu ZDA od Georgie na jugu do Pensilvanije na severu povzročila množične izpade elektrike, ki so prizadeli milijon gospodinjstev. Neurja so povzročila tudi težave v letalskem prometu s 1600 odpovedmi in 8000 zamudami, v Alabami pa je strela ubila moškega.