Dvoboja med Muskom in Zuckerbergom za zdaj ne bo

New York, 8. avgusta - Potem ko je prvega moža tehnološkega velikana Meta oz. družbenega omrežja Facebook Marka Zuckerberga večkrat izzval na dvoboj in napovedal, da bodo spopad v živo prenašali na njegovem družbenem mediju X, je Elon Musk zdaj sporočil, da dvoboja še ne bo. Bolita ga namreč vrat in hrbet, zaradi česar bi lahko moral prej na operacijo, je pojasnil.