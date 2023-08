Ramos iz Benfice za 80 milijonov k PSG

Pariz, 7. avgusta - Portugalski nogometni napadalec Goncalo Ramos je podpisal pogodbo s PSG na posojo do konca naslednje sezone z možnostjo odkupa, so danes sporočili iz francoskega prvaka. Dvaindvajsetletni veliki up portugalskega nogometa se v Pariz seli iz lizbonske Benfice, prestop pa je ocenjen na skupno 80 milijonov evrov, poročajo agencije.