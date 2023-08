Pomoč za prizadete v poplavah zbirajo tudi Slovenci v Italiji

Trst, 8. avgusta - Pomoč za prizadete v vodni ujmi, ki je minuli konec tedna prizadela Slovenijo, zbirajo tudi Slovenci v Italiji. Akcije zbiranja pomoči med drugim potekajo v občini Devin-Nabrežina in v Barkovljah, organizirajo pa jih tudi mediji in organizacije Slovencev v Italiji, piše Primorski dnevnik na svoji spletni strani.

Pred stavbo občine v Nabrežini bodo prostovoljci zbirali ustekleničeno vodo, pakirano hrano, čistila, plenice in higienske pripomočke, metle, krpe ter rokavice vsak dan do petka med 9. in 13. uro.

Občina Zgonik pa bo v sodelovanju s civilno zaščito prizadetim občinam v Sloveniji dostavila vodo in pripomočke, ki so jih zbrali lani v času požarov na Krasu.

Svojo akcijo organizira tudi Mladinski krožek Barkovlje, ki bo v več barih in knjižnicah na Tržaškem zbiral denar, ki ga bodo nakazali na račun Rdečega križa Slovenije. V barih na Proseku, v Nabrežini in na Opčinah bo sredstva mogoče darovati do sobote, v knjižnicah pa do petka.

Solidarnostno akcijo pripravljajo tudi mediji in organizacije Slovencev v Italiji, še piše Primorski dnevnik.