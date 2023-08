Ob nadaljnjem umirjanju hidroloških razmer na prizadetih območjih znova predstavniki oblasti

Pirc Musar se bo danes na Koroškem srečala s prebivalci, predstavniki lokalnih skupnosti, Civilne zaščite in gasilci ter si ogledala posledice hudih poplav, ki so močno prizadele regijo. Obiskala bo občine Slovenj Gradec, Dravograd, Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.

Ministrica Fajon bo skupaj z ministrom za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandrom Jevškom in hrvaškim zunanjim ministrom Gordanom Grlićem Radmanom obiskala Prekmurje. Ministri si bodo z županjo občine Črenšovci Vero Markoja in lendavskim županom Janezom Magyaro ogledali poplavljena območja, kjer je pri zajezitvi in utrditvi nasipov na Muri pomagala Hrvaška.

Hidrološke razmere se medtem umirjajo. Zmanjšuje se pretok Mure po celotnem toku. Mura še vedno poplavlja, predvsem v srednjem in spodnjem toku. Tudi Drava še poplavlja. Krka in posamezni pritoki Ljubljanice se razlivajo na območju vsakoletnih poplav. Poplavljene površine se bodo danes zmanjševale, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). V prihodnjih dneh se bo vodnatost rek po državi zmanjševala.

Obeta se tudi lepše vreme. Dan naj bi bil tako večinoma sončen in prijetno topel. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.