Po katastrofalnih ujmah stekla sanacija, nevarnost ostajajo plazovi

Črna na Koroškem/Ljubljana, 7. avgusta - Danes je marsikje nad Slovenijo končno posijalo sonce, ki je omogočilo pospešeno odpravljanje posledic ujme. V Pomurju, Podravju in ob Krki se razmere umirjajo, na Koroškem in v Savinjski dolini pa se ob vztrajanju poplavnih površin še vedno borijo s plazovi. Tudi danes so bili na terenu predstavniki vlade, zaživela je aplikacija Poplave 2023.