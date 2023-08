V Ljubljani se začenja prenova dela Litijske ceste

Ljubljana, 7. avgusta - Delavci podjetja KPL bodo v torek začeli prenovo Litijske ceste med križiščema s Hruševsko in Kajuhovo cesto v okvirni dolžini 350 metrov. Prenova tega načetega odseka na območju Štepanjskega naselja, ki bo do konca meseca v celoti zaprt, bo stala okoli 950.000 evrov, zaključena bo predvidoma do sredine septembra.