Brežan: Bistveno je omogočiti pretočnost rek

Ljubno ob Savinji, 7. avgusta - Bistveno je, da se interventno omogoči pretočnost rek ter pripravi srednjeročne in dolgoročne ukrepe, da se lahko tovrstnim dogodkom v prihodnosti izognemo, je ob današnjem ogledu posledic neurij v Zgornji Savinjski dolini dejal minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan. Med drugim bo treba razmisliti o tem, kam se umešča gradnje, je ocenil.

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan si je danes v spremstvu državnega sekretarja Mateja Skočirja in direktorice direkcije za vode Neže Kodre ogledal posledice neurij v Zgornji Savinjski dolini.

Kot je v izjavi za medije na Ljubnem spomnil minister, gre za eno najhuje prizadetih območij v Sloveniji. Namen obiska je ugotavljanje stanja in priprava načrtov za naprej.

"Glavno je, da interventno omogočimo pretočnost rek, da ob morebitnih bodočih podobnih dogodkih, ki se lahko zgodijo jeseni, zagotovimo, da se kaj takega ne ponovi," je pojasnil Brežan. Zagotoviti je po njegovih besedah treba tudi ukrepe za območja, kjer so ogroženi objekti in infrastruktura, ki se nahajajo ob samih strugah.

Po posvetu s stroko bo prav tako treba priti do srednjeročnih in dolgoročnih ukrepov, ki pa jih bo bo Brežanovih navedbah treba zastaviti na strokovnem način, da se takšnim dogodkov v prihodnosti lahko izognemo.

"Je pa treba povedati, da v prihodnje, če bomo imeli še takšne ekstremne dogodke, verjetno za take razmere nimamo učinkovitih ukrepov in bo s tega vidika treba pogledati, kam umeščamo gradnje," je ocenil minister. Prav tako se bo treba v čim večji meri naučiti lekcije, ki nam jo daje narava in vodi pustiti prostor ter se s tem izogniti škodi, ki bi lahko nastala, je dejal.

Kot je pojasnil minister, nekatere hiše, ki jih je odneslo oziroma so bile močno poškodovane, verjetno ne bodo več primerne za bivanje. Tu bo država v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi po Brežanovih besedah morala poskrbeti za rešitev in jo ponuditi prizadetim. "Tudi v zgodovini Slovenije imamo ob podobnih naravnih nesrečah že primere, kako smo se tega lotili," je dejal in spomnil na potres v Posočju ter plaz v Logu pod Mangrtom.

Bo pa za to potrebno nekaj časa, volje in sodelovanja, je prepričan.