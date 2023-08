Behin: Normalnega stanja še nekaj časa ne bo

Ljubljana, 7. avgusta - V. d. generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je na današnji novinarski konferenci, namenjeni pregledu stanja ob ujmi, ki je prizadela Slovenijo, dejal, da "prehajamo v fazo zaključnih ukrepov, ki so neposredna posledica poplav", a "normalnega stanja še nekaj časa ne bo". V Pomurju, Podravju in ob Krki se razmere umirjajo.

Glede na nekoliko bolj prijazno vreme se razmere nekoliko izboljšujejo, ne glede na to pa intervencijske enote ponekod še vedno izvajajo aktivnosti za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje, je dejal Behin.

Na Gorenjskem so aktivnosti usmerjene predvsem k zagotavljanju dostopnosti poti in zagotavljanju večje varnosti. Preverja se stanje na plazu v Koroški Beli. V osrednjem delu Slovenije, vključno s kamniškim koncem se nadaljuje intenzivna sanacija in odpravljanje posledic ujme, novih dogodkov ni. V Savinjski dolini, ki je eden najbolj prizadetih predelov, se zadeve spreminjajo iz ure v uro, plazovi se še vedno sprožajo, za zdaj so dostopni vsi kraji, a nekateri samo skozi Avstrijo.

Na ta konec pa tudi na Koroško so napotili med 400 in 500 gasilcev iz ostalih regij.

Na Koroškem je najhuje v občinah Črna in Mežica, nekatere poti so tam še vedno neprevozne. "Črna je dostopna, poteka izboljševanje komunikacijske infrastrukture," je dejal. Prizadevajo si, da bi lahko v naslednjih dneh odprli vsaj eno cesto s koroške ali pa s savinjske oziroma šoštanjske strani tudi za prebivalce. Mobilni signal v Črni deluje pri nekaterih operaterjih, ne pa pri vseh.

Na področju Pomurja je še vedno visok vodostaj reke Mure. "Kljub padcu tega vodostaja smo še vedno zelo pazljivi, da ne bi prišlo do porušitve nasipov na reki Muri, kajti danes se je lahko zelo dobro videlo tudi ob posebnem snemanju, ki je bilo izvedeno na tem območju, da ti nasipi še vedno puščajo na določenih predelih in smo pripravljeni za tudi nekoliko slabše scenarije," je opisal.

Ob tem je dodal, da je bilo z aktivacijo v nedeljo pripeljanih ekip za prečrpavanje velikih količin vode danes obranjeno naselje Hotiza pred nadaljnjimi poplavami. "Te visoko zmogljive črpalke so prečrpale viške vode nazaj v strugo reke Mure oziroma na druge površine, kjer se ne povzroča škoda," je pojasnil.

Danes so gasilci in ostale enote sicer posredovale na 154 lokacijah, kjer so odstranjevali nevarnosti, ki jih je za seboj pustilo zadnje neurje. Največ dogodkov je bilo zabeleženih na območju Regijskih centrov za obveščanje Celje (42 dogodkov), Slovenj Gradec (28 dogodkov), Murska Sobota (21 dogodkov) in Ljubljana (20 dogodkov). "Enote so odstranjevale naplavine, podrta drevesa, sanirali in zavarovali plazove, črpali vodo iz poplavljenih območji, evakuirali prebivalce, odstranjevali nevarne snovi, utrjevali protipoplavne nasipe. Za pomoč pri odpravljanju posledic je bilo aktiviranih 111 enot sistema zaščite in reševanja ter pripadniki Slovenske vojske s helikopterji in drugo tehniko," kaže poročilo centra za obveščanje.

Zadnje hidrološko poročilo sicer kaže, da se razmere v Pomurju, Podravju in ob reki Krki postopno umirjajo. Reka Mura v Gornji Radgoni od jutra hitro upada, poplavljene površine znotraj protipoplavnih nasipov se v zgornjem in srednjem toku zmanjšujejo. Mura v zadnjih urah hitreje upada tudi v spodnjem toku.

Reka Drava poplavlja dolvodno od jezu Markovci, vendar še naprej upada. Poplavljene površine na tem rečnem odseku se bodo danes in jutri postopno zmanjševale.

Reka Krka poplavlja na območjih vsakoletnih poplav in tudi v spodnjem toku že upada. Poplavljene površine so bodo danes in jutri počasi zmanjševale, v noči na sredo pa se bo Krka vrnila v strugo.

Danes in v prihodnjih dneh se bo vodnatost rek po državi zmanjševala.