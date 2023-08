Slovenija pripravlja vlogo za pomoč iz solidarnostnega sklada EU

Ljubljana, 7. avgusta - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je takoj po ujmi začelo pripravljati vlogo za nepovratno pomoč iz evropskega solidarnostnega sklada. Vlogo želijo Evropski komisiji posredovati čim prej, skrajni rok pa je v 12 tednih od nastanka prve škode. "Izkoristili bomo vse možnosti, vključno s predplačilom sredstev," so napovedali.

Čeprav škoda po katastrofalnih poplavah in plazovih, ki so večino države prizadeli konec konec minulega tedna, ni ocenjena, je po njihovih navedbah "že danes jasno, da bo tako visoka, da je Slovenija upravičena do pomoči" tega sklada. Od višine ocene in predvidenih ukrepov bo odvisna višina pomoči, za katero bo Slovenija zaprosila, o čemer pa je danes še preuranjeno ugibati, so dodali.

Iz tega sklada se lahko financira takojšnjo usposobitev infrastrukture in objektov na področju energetike, pitne vode, odpadnih voda, telekomunikacij, prometa, zdravja in izobraževanja, zagotovitev začasne nastanitve in financiranja reševalnih služb, preventivne infrastrukture in zaščite spomenikov kulturne dediščine, urejanje prizadetih območij ter zdravstveno oskrbo in zaščito prebivalcev na prizadetih območjih, so našteli.

Ministrstvo je ostala ministrstva zaprosilo tudi, naj jim posredujejo podatke o morebitnih ostankih evropskih kohezijskih sredstev v obdobju 2014-2020 in o tekočih projektih, ki jih do konca leta ne bo možno dokončati. Na podlagi podatkov bodo nato pripravili predlog za koriščenje razpoložljivih kohezijskih sredstev. Ob tem z Evropsko komisijo usklajujejo možnosti za prerazporeditve teh sredstev ter obenem preučujejo možnost za spremembo programa porabe kohezijskih sredstev za obdobje 2021-2027.

Vlada je v soboto ocenila, da bo škoda ujme verjetno presegla 500 milijonov evrov, na seji pa je potrdila, da bo zato Evropski komisiji posredovala vlogo za pomoč iz solidarnostnega sklada EU, ki državam članicam v primerih naravnih nesreč zagotavlja nepovratna sredstva.

Na prošnjo Slovenije so v Bruslju medtem že aktivirali mehanizem za civilno zaščito. Slovenija je prek mehanizma EU na področju civilne zaščite za pomoč v mehanizaciji za odstranjevanje naplavin in zagotavljanja prevoznosti cest ter prek mehanizma Nata za odzivanje na naravne in druge nesreče med drugim zaprosila za 40 strojev z ekipami, 40 montažnih mostov, pet helikopterjev in 200 vojakov.