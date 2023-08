Deluje skoraj celotno mobilno omrežje Telekoma Slovenije

Ljubljana, 7. avgusta - Mobilno omrežje telekomunikacijskega operaterja Telekom Slovenije deluje skoraj v celoti, mobilni signal imajo tudi prebivalci Črne na Koroškem, Mežice in Podvolovljeka, so danes sporočili iz podjetja. Z namenom zagotavljanja lažje komunikacije do 15. avgusta vsem svojim uporabnikom na prizadetih območjih omogočajo neomejen prenos podatkov.

Potem ko je bilo v nedavnih poplavah zalitega del komunikacijske omrežja, s porušenimi mostovi in ostalo cestno infrastrukturo pa del omrežja poškodovanega ali pretrganega, je od nedelje dalje mobilno omrežje Telekoma Slovenije skoraj v celoti ponovno vzpostavljeno, so v sporočilu za javnost pojasnili v največjem slovenskem telekomunikacijskem operaterju.

"Le izjemni požrtvovalnosti vseh na terenu gre zahvala, da od skupno več kot 1500 baznih postaj, kolikor jih ima Telekom Slovenije po vsej državi, ne delujejo le še tri, ki pa so na izjemno težko dostopnem terenu," so pojasnili. Ko se bo pojavila prva možnost, bodo sanirali tudi preostale tri.

Signal je tako ponovno vzpostavljen na območjih Mežice, Podvolovljeka in Črne na Koroškem, kjer se bazna postaja, tako kot še na 34 drugih lokacijah na prizadetih območjih, napaja s pomočjo agregata.

Terenske ekipe Telekoma so danes osredotočene na vzdrževanje delovanja baznih postaj, ki se napajajo s pomočjo agregatov. Osredotočene so tudi na sanacijo funkcijske lokacije v Mengšu, ki je bila popolnoma poplavljena in uničena, je pa ključna za zagotavljanje fiksnih storitev na območju Mengša in okolice, ter kratkoročno in dolgoročno sanacijo ostalih poškodovanih ali uničenih funkcijskih fiksnih vozlišč - Črna, Luče, Prebold, Luboje, Logarska doline, Solčava, Radmirje in Pečovnik.

Da bo komunikacija v prihodnjih dneh lažja, Telekom Slovenije do vključno 15. avgusta vsem svojim uporabnikom na prizadetih območjih omogoča neomejen prenos mobilnih podatkov, so navedli.

Komunikacijske povezave, prekinjene zaradi ujme, so večinoma že vzpostavili tudi pri Telemachu. Kot so sporočili, bodo poleg tega prebivalcem na najbolj prizadetih območjih, ki se soočajo tudi s težavami pri komunikaciji, delili brezplačne predplačniške kartice, mobilne telefone in modeme za mobilni internet v vrednosti več kot 100.000 evrov. Prevzamejo jih lahko v Telemachovih poslovalnicah ali štabih civilne zaščite. Na nekaterih območjih so priskočili na pomoč tudi z agregati.

Na ministrstvu za digitalno preobrazbo so medtem na temo povezljivosti in elektronskih komunikacij na prizadetih območjih danes sklicali sestanek s predstavniki operaterjev in Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos). En od ugotovitev je bila, da so v krizni situaciji vsi operaterji izredno dobro sodelovali med seboj, so v sporočilu za javnost navedli na ministrstvu.

Operaterji so stanje na terenu po zagotovilih ministrstva ocenili kot spodbudno, saj je vsem do danes že uspelo ponovno vzpostaviti večino njihovih baznih postaj. Beseda na sestanku je tekla tudi o tem, kako odgovoriti na izzive na področju elektronskih komunikacij, da bo Slovenija v prihodnje imela manj težav v primeru takšnih izrednih razmer.