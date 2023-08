Županja Črne na Koroškem: Potrebujemo težko mehanizacijo in pridne roke

Črna na Koroškem, 7. avgusta - Razmere v Črni na Koroškem se po besedah županje Romane Lesjak umirjajo. Vode se vračajo v svoje vodotoke, še vedno pa so zalite štiri hiše v Spodnjem Javorju, hkrati grozi zrušitev ene hiše na Pristavi. Prav tako še nimajo stika z vsemi v posameznih zaselkih. "Potrebujemo težko mehanizacijo in pridne roke," je dejala županja.

Črno na Koroškem, ki je bila od petka zjutraj prometno in telekomunikacijsko odrezana od sveta, je ujma z naraslima Mežo in Javorskim potokom ter zemeljskimi plazovi popolnoma razdejala. Uničene je ogromno infrastrukture in premoženja, k sreči ujma po dosedanjih podatkih tam ni terjala žrtev.

"Zmagovalci smo v tem, da ni bilo nobene človeške žrtve," je županja dejala danes v izjavi medijem ob obisku državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo Damirja Črnčeca in načelnika generalštaba Slovenske vojske Roberta Glavaša v Črni.

Po besedah županje si najprej želijo vzpostaviti stik z zaselki, kjer še vedno nimajo določenih informacij o posameznih družinah. Medtem se mobilni signal počasi vrača, odvisno od operaterja.

V občini so po umiku vode začeli z odpravljanjem posledic ujme, številne naplavine pa se kopičijo, tako da trenutno po besedah županje najbolj potrebujejo težko mehanizacijo in pridne roke. Takoj ko je vojska uspela vzpostaviti oskrbovalne poti, ki še vedno potekajo predvsem s helikopterji po zraku, med drugim danes tudi z madžarskimi helikopterji, v Črni pri odpravi posledic ujme pomagajo pripadniki vojske, že več jih skupaj z mehanizacijo pričakujejo v prihodnjih dneh.

Po besedah Glavaša so po današnjem obisku Mežice in Črne sklenili, da bodo v Mežico napotili večje število vojakov, ki bodo tam nastanjeni v začasni bazi in bodo od tam pomagali pri odpravljanju posledic ujme v občinah Mežica in Črna. Pripeljali bodo tudi tehniko in inženirske sile, ki bodo glede na danes zastavljen načrt skušale pomagati pri preboju do zaselkov, ki so odrezani od Črne, je povedal Glavaš, ki je Črno opisal kot neprepoznavno, razmere pa označil za žalostne.

Po njegovih besedah v Mežico prihaja približno sto vojakov, skupno pa ima Slovenska vojska v pripravljenosti za delo 600 vojakov, nekateri od teh so že na terenu tudi drugod po prizadetih območjih po državi, nekateri še doma.

Vojaki pomagajo pri čiščenju in odpravljanju posledic, tudi v nekaterih podjetjih. Županji Črne se zdi pomembno, da pomagajo najbolj prizadetim. V občini se je sprožilo ali grozi več zemeljskih plazov, dobavo elektrike postopno zagotavljajo. Krajevni vodovod je pretrgalo, so pa na delu vodovodarji, ki bodo v nekaj dneh skušali vodovod vzpostaviti do te mere, da bodo imeli vsaj sanitarno vodo.

"Ostala infrastruktura je razsuta. Sreča je, da kanalizacijske cevi niso poškodovane, ker bi to pomenilo še kakšno epidemiološko težavo," je dejala županja.

Odprli so tudi račun za zbiranje denarnih sredstev, ki jih bodo razdelili med prizadete občane. "Denarno pomoč za prizadete v občini Črna na Koroškem lahko nakažete na TRR: SI56 0110 0010 0007 227, sklic: 00 2393, koda namena: CHAR," je županja sporočila prek družbenega omrežja.

Državni sekretar Črnčec pa je ob obisku v Črni zagotovil, da bo Slovenska vojska tam ostala, dokler bo to potrebno tako z vojaki kot tudi z mehanizacijo. Glede vzpostavljanja mostov pa je dejal, da so danes z županom Mežice ugotovili, da bi bilo treba čim prej vzpostaviti most v Mežici, prav tako pa tudi pontonski most na Prevaljah.

"Ena izmed prvih prioritet, ki smo jih podali na ministrstvu za obrambo, je bila tudi, da tako z domačimi viri kot z mednarodno vojaško in civilno pomočjo pridobimo tudi začasne mostove, da prebrodimo te najhujše tedne in mesece, ki so pred nami," je v Črni dejal Črnčec.