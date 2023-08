Zbirni centri na prizadetih območjih podaljšujejo delovni čas

Ljubljana, 7. avgusta - Na območjih, ki jih je v minulih dneh prizadela vremenska ujma, danes intenzivno poteka odpravljanje posledic. Ob tem se pred uničenimi in poškodovanimi objekti zbirajo tudi večje količine odpadkov, zbirni centri na nekaterih prizadetih območjih so zato že podaljšali delovni čas. Ponekod je moten tudi odvoz odpadkov.

Na Koroškem so bili v petek vsi zbirni centri zaprti, moten je bil tudi odvoz odpadkov. Danes so iz družbe Kocerod sporočili, da bo redni odvoz odpadkov spet stekel po razporedu na tistih območjih, kjer je omogočen dostop smetarskim vozilom. Od drugod jih bodo odpeljali z interventnim odvozom takoj, ko bo to mogoče. Uporabnike na nedostopnih področjih prosijo, naj odpadke zadržijo oziroma jih skladiščijo v vrečkah.

Hkrati so se v petih zbirnih centrih na Koroškem odločili podaljšati delovni čas za dve uri. To so zbirni centri Dobja vas v občini Ravne na Koroškem, Dovže v občini Mislinja, Muta-Vuzenica v občini Muta, Pameče v občini Slovenj Gradec ter Radlje v občini Radlje ob Dravi. V dopoldanskem času bodo centri odprti od 8. ure do 17. ure, v popoldanskem času pa od 10. do 19. ure vključno s sobotami.

Do ureditve razmer na lokaciji pa ostajata zaprta zbirna centra Lokovica v občini Prevalje in Otiški Vrh v občini Dravograd.

"Ogromno odpadkov je, komunale na prizadetih območjih so večinoma zasute," je za STA potrdil direktor GZS - Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc. Marsikje vladajo izredne razmere, primanjkuje tako ljudi kot prostora za odlaganje odpadkov, je dodal. Vendar občani večinoma lahko oddajajo odpadke, ponekod so vzpostavili tudi nadomestne centre.

Naj zaradi kriznih razmer preko občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov svojim občanom zagotovijo zbirna mesta za kosovne odpadke, je danes vse župane pozvalo tudi ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Ob tem je pohvalilo tiste občine, ki so že ukrepale s podaljšanjem obratovalnega časa zbirnih centrov ali vzpostavitvijo dodatnih ekip na terenu.

Preostale občine je pozvalo, naj, če je možno, delovanje zbirnih centrov prilagodijo za prevzem večjih količin odpadkov, denimo z vzpostavitvijo začasnega skladišča za kosovne odpadke na primernem območju v lokalni skupnosti. "To bo pripomoglo k učinkovitejšemu obvladovanju odpadkov in preprečevanju morebitnih okoljskih tveganj," piše v pismu županom, objavljenem na spletnih straneh vlade.

V zbirni center Suhadole, ki je namenjen občanom Kamnika in Komende, je bilo mogoče odpadke pripeljati tudi minulo soboto. Ob delavnikih je odlagališče odprto vsak dan med 6. in 19. uro, kar predvidoma zadošča, pa so odgovorili na vprašanje STA, ali razmišljajo o podaljšanju obratovanja.

V ujmi je bila med bolj prizadetimi tudi Spodnja Savinjska dolina. V družbi Simbio so se tako odločili zbirne centre Prebold, Polzela in Braslovče izjemoma odpreti tudi danes, v torek in sredo, in sicer od 10. do 16. ure. V preostale njihove zbirne centre Bukovžlak, Žalec, Vransko in Vojnik je mogoče odpadke pripeljati po običajnem urniku.

Vsi zbirni centri v upravljanju družbe Simbio so bili izjemoma odprti že v nedeljo. Zaprt je bil le zbirni center Vojnik. "S tem želimo pomagati vsem občanom, ki so se soočili s katastrofalnimi poplavami, da začnejo čiščenje posledic," so v družbi zapisali na svojih spletnih straneh. Na sprejem odpadkov iz regije so pripravljeni z okrepljenimi ekipami.