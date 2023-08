Zamenjava v poplavi uničenih dokumentov brez plačila upravnih taks

Ljubljana, 7. avgusta - V poplavah je prišlo tudi do poškodb, uničenja ali pogrešitev potnih listin, osebnih izkaznic, vozniških in prometnih dovoljenj ter drugih dokumentov. Vloge za nove dokumente je možno vložiti pri kateri koli upravni enoti brez plačila upravne takse. Postopek zamenjave poškodovanega ali uničenega dokumenta je enak kot za pridobitev novega.

Kot so sporočili s pristojnih ministrstev, so osebe, ki so v poplavah ostale brez dokumentov ali so ti poškodovani, ob vlogi za nov dokument oproščene plačila upravnih taks za izdajo osebne izkaznice, potnega lista, vozniškega in prometnega dovoljenja, tujskih listin - potnega lista za tujca oz. begunca, potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU, dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU, dovoljenja za stalno ali začasno prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana, dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU - in listin s področja orožja in prometa.

Taksa za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let sicer znaša 14,10 evra, za osebno izkaznico 9,60 evra, za dovoljenje za posest orožja 31,70 evra, za orožni list za šport in lov pa 31,70 evra. Še vedno pa je treba plačati obrazec, ki za potni list znaša 34,57 evra, za osebno izkaznico 19,93 evra, za dovoljenje za posest in orožni list 16,20 evra, za vozniško dovoljenje 7,75 evra, za prometno dovoljenje pa 1,31 evra.

Glede na okoliščine, v katerih je posameznik ostal brez identifikacijskih dokumentov, se izdaja novega dokumenta lahko rešuje kot nujna vloga. Vloga za izdelavo novega dokumenta se lahko poda na kateri koli upravni enoti. Prav tako to velja za izdelavo nove orožne listine, saj je 6. avgusta začel veljati odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Slovenijo, so zapisala ministrstva za infrastrukturo, javno upravo in za notranje zadeve.

Posebej so izpostavili, da pojasnilo za področje vozil velja samo za postopke, ki jih bodo stranke urejale na upravnih enotah. Ne velja za postopke, ki jih bodo stranke urejale pri pooblaščenih registracijskih organizacijah, saj se pri njih za postopke obračunajo stroški za storitve in ne upravna taksa.

Posameznike, ki bi našli osebno izkaznico, potni list ali druge dokumente, pozivajo, da jih prinesejo na upravno enoto ali policijsko postajo. Najdenih dokumentov z izpostavljenimi osebnimi podatki pa naj ne objavljajo na družabnih omrežjih.

Posamezniki, ki so zaprosili za nujno izdelavo potnega lista ali osebne izkaznice z vročitvijo na Upravni enoti Celje že 4. avgusta, a do vročitve zaradi izrednih razmer ni prišlo, lahko dokument prevzamejo na omenjeni upravni enoti, so še dodali.