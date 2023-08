Policija: Veliko objektov je zapuščenih, povečuje se tveganje za tatvine

Ljubljana, 7. avgusta - Ob katastrofalnih poplavah, ki so prizadele državo, so na policiji pripravili priporočila, kako skrbeti za varnost po poplavah. Kot so izpostavili, so razmere na prizadetih območjih še vedno izredno nevarne. Opozarjajo tudi na povečano tveganje tatvin ter na previdnost pri ravnanju s poplavljeno hrano in onesnaženo vodo ter pri čiščenju objektov.

Po navedbah policije je v zadnjih dneh ostalo zapuščenih veliko objektov, ki so jih bili lastniki primorani zapustiti. Posledično je ostalo nezavarovanega veliko premoženja, policisti pa so na prizadetih območjih zaznali osebe, ki so dajale sum, da bodo tam izvrševale kazniva dejanja.

"Zaradi navedenih pojavov smo na prizadeta območja poslali vse razpoložljive kadre in vlagamo ves trud v zavarovanje premoženja ljudi, ki so že tako utrpeli škodo zaradi poplav," so na generalni policijski upravi izpostavili v sporočilu za javnost.

Policisti so zaenkrat prejeli le eno prijavo tatvine na od poplav prizadetem območju, a bodo storili vse, da zagotovijo varnost premoženja ljudi, so izpostavili. Ob tem pozivajo ljudi, naj takoj obvestijo policijo na številko 113, če bi opazili osebe, ki vzbujajo sum, da bi si lahko protipravno prilaščale predmete.

Na policiji pozivajo tudi k previdnosti pri čiščenju oz. sanaciji objektov. Poplavljeni objekti so namreč lahko zelo poškodovani, zato ljudem svetujejo, da pred vstopom vanje preverijo stanje stavbe in poškodbe na njej.

Previdnost svetujejo tudi pri ponovnem priklopu električnih naprav, strogo pa odsvetujejo uživanje hrane, ki je bila popravljena.

Priporočajo tudi, da se pred začetkom čiščenja objektov ustrezno oblecite, saj je voda, ki je poplavila območja in prostore, onesnažena.

"V njej so lahko kanalizacijska voda, odpadki, trupla živali, nevarne snovi, ki različno reagirajo v vodi ali ob stiku z drugimi nevarnimi snovmi, večji predmeti, blato, zato se ob odpravljanju posledic nesreč ustrezno oblecite oziroma zaščitite in se po delu temeljito umijte," so izpostavili.

Na policiji sicer odsvetujejo tudi obiskovanje gora, kjer so razmere trenutno nevarne. "Poti so mokre in zelo spolzke. Ponekod so poti poškodovane, možni so odlomi in padanje skal. Neurje se je namreč odvijalo tudi v gorah in je tudi tam pustilo posledice," so izpostavili.

Ob tem opozarjajo, da obisk gora v tem trenutku pomeni izzivanje nesreče, kar pa je, glede na trenutno obremenjenost intervencijskih služb, še posebej helikopterskih enot in ekip gorskih reševalcev, izjemno neodgovorno ravnanje, "s katerim lahko ogrozite tudi lastno življenje, saj se zaradi vključenosti celotnega sistema zaščite in reševanja v odpravljanje posledic naravne ujme čas posredovanja lahko podaljša," so izpostavili.

Glede prizadetih območij na policiji opozarjajo, da so razmere še vedno izredno nevarne. Kot opozarjajo, imajo vodotoki zelo veliko moč, izjemno nevarne so tudi brežine in območja, kjer je voda odnesla tla, hiše in ceste.

"V teh primerih ne gre za postopno erozijo, kjer je mogoče predvideti odnašanje zemlje, ampak za nenadno erozijo, ki jo povzročajo ogromne količine vode. Zato svetujemo, da se ne zadržujete na takšnih območjih," so izpostavili v sporočilu.

Opozarjajo tudi, da so ponekod na prizadetih območjih zaradi nevarnosti plazov, posedanj cestišč ali poplav nekatere ceste in mostovi še vedno zaprti.

Vse voznike pozivajo, da upoštevajo prometno signalizacijo in navodila policistov ter naj ne vztrajajo z vožnjo, če vidijo, da je cesta poplavljena, ter se po nepotrebnem ne izpostavljajo nevarnosti. "Vozniki naj uporabljajo označene obvoze in do odprtja zaprtih odsekov cest teh ne uporabljajo," so izpostavili med drugim.