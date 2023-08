Trčenje gasilskih helikopterjev v Kaliforniji zahtevalo tri življenja

Los Angeles, 7. avgusta - Na jugu Kalifornije sta med gašenjem požara v naravi v nedeljo trčila dva gasilska helikopterja, pri čemer so umrli trije ljudje, poročajo ameriški mediji. Helikopterja sta bila med šestimi helikopterji in letali, ki so posredovali proti požaru Broadway več kot 100 kilometrov vzhodno od Los Angelesa.