Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 7. avgusta - Osrednji indeksi na newyorških borzah v uvodnem delu današnjega trgovanja beležijo rast, vlagatelji pa so si uspeli povrniti nekaj izgub iz prejšnjega tedna, ko so jih vznejevoljili podatki o trgu dela v ZDA. Ti so namreč nakazali na počasnejši trend zaposlovanje in nadaljnje zvišanje plač, ki krepi inflacijske pritiske.