Po ujmi na poti v Slovenijo že pomoč iz tujine

Bruselj/Berlin/Dunaj/Ljubljana, 7. avgusta - Iz Nemčije in Francije je že na poti pomoč po ujmi, ki je te dni prizadela Slovenijo, je danes sporočil evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Ob tem je širšo evropsko skupnost pozval, naj se odzove na to obsežno katastrofo. Zveza Nato pa Sloveniji pošilja helikopterje, modularne mostove in drugo pomoč.

"Po prošnji Slovenije za pomoč v okviru mehanizma EU za civilno zaščito so takoj začele prihajati ponudbe težkih bagrov in inženirskih ekip v pomoč slovenskim kolegom pri odzivu na poplave," je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisal evropski komisar za krizno upravljanje Lenarčič.

Kot je dodal, je pomoč iz Nemčije in Francije že na poti, in se obema članicama zahvalil za hiter odziv. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bo "sledilo še več ponudb" za pomoč. Celotno evropsko skupnost civilne zaščite je še pozval, naj se odzove na to obsežno katastrofo.

Francija tako na prošnjo za pomoč Sloveniji pošilja dva bagra z inženirskimi enotami, Nemčija pa dva montažna mostova, dva bagra in ustrezno osebje, so sporočili danes v Bruslju.

V Berlinu so medtem sporočili, da Nemčija v okviru mehanizma civilne zaščite v Slovenijo v najkrajšem možnem času pošilja ekipo zvezne agencije za tehnično pomoč (THW). Po napovedih nemškega notranjega ministrstva naj bi prva ekipa THW, ki je specializirana za reševanje, v Slovenijo prispela že danes, sledile naj bi dodatne ekipe in pomoč.

Nemški kancler Olaf Scholz je medtem izrazil pretresenost spričo katastrofalnih poplav v Sloveniji in tudi Avstriji. "Naše misli so z žrtvami, družinami in vsemi, ki so izgubili svoje domove," je sporočil prek omrežja X.

EU je v nedeljo na prošnjo Slovenije, ki so jo prizadele katastrofalne poplave, aktivirala mehanizem za civilno zaščito. Seznam s potrebami, ki sicer vključuje predvsem prošnje za težko mehanizacijo, so že posredovali državam članicam, je sporočil Lenarčič. Gre za mehanizacijo za odstranjevanje naplavin in zagotavljanja prevoznosti cest, med drugim montažne mostove.

EU je na prošnjo Slovenije zagnala tudi evropski opazovalni program Copernicus za urgentno satelitsko spremljanje poplavljenih območij in zemeljskih plazov v Sloveniji.

Copernicus je doslej izdelal več zemljevidov prizadetih območij, na prizorišču pa je tudi uradnik za zvezo iz centra EU za usklajevanje nujnega odziva, so še pojasnili v Bruslju.

Slovenija je za pomoč pri odpravljanju posledic ujme zaprosila tudi prek mehanizma zveze Nato za odzivanje na naravne in druge nesreče, zaprošena pomoč pa vključuje med drugim vojaške helikopterje in vojake za izvajanje nalog zaščite in reševanja.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je danes sporočil, da se je o poplavah po telefonu pogovarjal s slovenskim premierjem Robertom Golobom. Kot je zapisal na omrežju X, so zaveznice "okrepile takojšnjo podporo, vključno s helikopterji, modularnimi mostovi in inženirskimi strokovnjaki". Stoltenberg je tudi izrekel sožalje prizadetim in solidarnost s Slovenijo.

O razmerah v Sloveniji po poplavah se je s predsednico republike Natašo Pirc Musar pogovarjal tudi avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen, ki ji je, kot je v nedeljo zvečer zapisal na omrežju X, izrazil podporo Avstrije ob tej naravni katastrofi.

Avstrija je Sloveniji tudi ponudila pomoč, in sicer v obliki dveh helikopterjev avstrijske vojske tipa Black Hawk S-70 in Agusta Bell 212, ki bi lahko pomagala pri iskanju in reševanju, je po poročanju avstrijske tiskovne agencija APA danes dejala obrambna ministrica Klaudia Tanner.

Sloveniji sta pomoč ponudili tudi Bosna in Hercegovina ter Severna Makedonija. Iz BiH prihaja inženirska vojaška enota z mehanizacijo, iz Severne Makedonije pa sto vojakov, je na omrežju X danes sporočila predsednica Pirc Musar, ki se je ob tem predsedniku predsedstva BiH Željku Komšiću in makedonskemu predsedniku Stevu Pendarovskemu zahvalila za pomoč.