Kumer: Stanje na področju oskrbe z elektriko in plinom vse boljše

"Če je bilo v zadnjih skoraj 50 urah brez elektrike več kot 20.000 odjemalcev, je sedaj ta številka padla na 1836 odjemalcev," je v današnji izjavi povedal minister. Najhujše so razmere na območju Mežiške doline, v Črni na Koroškem, Prevaljah, Zgornji Savinjski dolina, v delu Ljubljane ter na območju spodnje in zgornje Gorenjske, je naštel.

Glede preskrbe s plinom je dejal, da distribucijski in prenosni sistem deluje brezhibno, z izjemo na območju Zgornje Savinjske doline in dela Koroške. "Na območju Prevalj, Mežice in Otiškega Vrha se sistem počasi vzpostavlja, tekoče pa se odpravljajo motnje v Kotljah, Laškem in v Kamniku," je naštel.

"Verjamem, da se bo v nekaj dneh vzpostavilo nujne začasne mobilne transformatorske postaje in oskrba z električno energijo, hkrati pa že pripravljamo ukrepe in posebne ekipe, ki bodo pregledovale električne inštalacije zato, da se bodo lahko odjemalci varno priključili nazaj na omrežje," je navedel.

Ker ekipe na terenu odpravljajo posledice ujme in izpadov energije, škode še ne popisujejo in je ne morejo oceniti. Se jo bo pa krilo iz lastnih sredstev distributerjev, ki jih je minister pohvalil za požrtvovalno delo. Povedal je še, da podjetja med seboj dobro sodelujejo, saj si posojajo opremo in izmenjujejo ekipe.