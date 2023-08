Italija komisiji posredovala spremenjen načrt za okrevanje in odpornost

Bruselj/Rim, 7. avgusta - Italija je Evropski komisiji v potrditev predložila spremenjen načrt za okrevanje in odpornost. Kot so pojasnili pri Evropski komisiji, ta med drugim predvideva dodatnih 2,76 milijarde evrov sredstev v poglavju načrta RePowerEU za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv in pospešitev zelenega prehoda.