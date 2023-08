Mirna Peč, 7. avgusta - V nedeljo zvečer so v Ivanji vasi v občini Mirna Peč v narasli vodi reke Temenice našli utopljenca. Prostovoljni gasilci iz Mirne Peči so novomeškim reševalcem pomagali pri prenosu pokojnega do reševalnega vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje. Po dosedanjih podatkih policije je bila njegova smrt posledica poplav.

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so bili v nedeljo okoli 21. ure obveščeni, da so v Ivanji vasi v neposredni bližini potoka Temenica našli mrtvega moškega. Zdravnik na truplu ni ugotovil znakov nasilja, vzrok smrti pa bo znan po opravljeni sanitarni obdukciji.

Policisti so potrdili identiteto 35-letnega moškega z območja Mirne Peči in nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin. Kot so naknadno pojasnili na Generalni policijski upravi (GPU), dosedanji podatki kažejo, da je bila njegova smrt posledica poplav.

Obilno deževje in poplave so doslej terjali več življenj. V soboto so na obrežju Save na območju Tomačevega v Ljubljani nekaj sto metrov od bivališča, ki ga je imel na obrežju reke, našli mrtvega moškega. Tudi v tem primeru kaže, da je smrt posledica poplav.

Enako velja za smrt ženske na območju Kamnika, ki so jo v petek našli v bližini njene hiše.

V nedeljo pa so v jami greznice na območju Most pri Komendi našli mrtvega moškega. Kot so pojasnili na GPU, je moški umrl med opravljanjem del pri sanaciji posledic poplav.

Z vremenskimi razmerami je sicer povezana tudi smrt dveh nizozemskih planincev, ki so ju minuli teden našli mrtva na območju med Malim in Velikim Draškim. Njuna smrt je bila po do sedaj znanih podatkih posledica nesreče in slabih vremenskih razmer, so še pojasnili na GPU.

Policijski postopki v povezavi s temi primeri sicer še potekajo, preverjajo se okoliščine dogodkov, o ugotovitvah pa bodo obvestili državno tožilstvo.