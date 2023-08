Ujme bodo vplivale na izid Zavarovalnice Triglav in Save Re

Ljubljana, 7. avgusta - Ujme tega poletja v Sloveniji in širše v regiji bodo imele negativen učinek na poslovanje Zavarovalnice Triglav in Save Re. Višine škode še ne znajo oceniti, a kot poudarjajo v obeh zavarovalnicah, sta finančno stabilni in zadostno likvidni. Zavarovancem sporočajo, naj najprej poskrbijo za lastno varnost, šele nato prijavijo škodo.

Slovenijo so junija in julija prizadela huda neurja z vetrom in točo, v začetku avgusta pa je obilno deževje povzročilo poplave po večini države. Naravne ujme so prisotne tudi širše v regiji.

Kot pravijo v Zavarovalnici Triglav, bo dokončna ocena škode na premoženju, ki so jo utrpele njihove stranke, znana po umiritvi vremenskih razmer in ko bo možen postopek popisa in cenitve škod. Ta se bo nato izvajal več tednov.

V skupini Triglav ocenjujejo, da bo višina njenih množičnih škod v letu 2023 pomembneje odstopala od dolgoletnega povprečja. "Imela bo negativen učinek na realizacijo načrtovanega letnega rezultata skupine, ki pa bo omejen zaradi ustrezne pozavarovalne zaščite. Skupina Triglav ostaja finančno stabilna, ustrezno likvidna in dobro kapitalizirana," so zapisali v sporočilu za javnost.

Podobno so zatrdili v Savi Re: "Zavarovalna skupina Sava ima za škode po naravnih nesrečah zadostno likvidnost ter sklenjena ustrezna pozavarovalna kritja, kar zagotavlja pravočasno izplačilo škod našim zavarovancem in ohranitev trdnega finančnega položaja."

Tudi v drugi največji zavarovalniški skupini v državi pravijo, da bo nastalo škodo mogoče oceniti šele, ko se bodo razmere dokončno umirile. Trenutno pa ocenjujejo, da bo vpliv preteklih dogodkov na rezultat poslovanja Zavarovalne skupine Sava v razponu med 20 in 25 milijonov evrov.

Vpliv škod, ki jih bo Sava Re krila iz naslova sprejetega pozavarovalnega posla zunaj skupine, pričakujejo predvsem na avstrijskem, hrvaškem in srbskem trgu. "Ocenjene višine škod za zdaj še ni mogoče podati, ocenjujemo pa, da bo vpliv manj materialen od vpliva škod iz naslova ujm v Sloveniji," so zapisali.

Ujme letošnjega poletja v obeh zavarovalnicah, s katerima delnicami se trguje na Ljubljanski borzi, opisujejo kot pomemben odklon od običajnega škodnega dogajanja. Delnice Zavarovalnice Triglav so se že v petek pocenile za 4,93 odstotka in danes za dodatnih 4,88 odstotka, tečaj delnic Save Re se je po petkovem zdrsu za sedem odstotkov danes znižal za 2,51 odstotka.

Trenutno škodo popisujejo in ocenjujejo na tistih območjih, kjer to razmere omogočajo, drugod čakajo na umiritev vremenskih razmer. Ob tem strankam sporočajo, naj najprej poskrbijo za lastno varnost in škodo prijavijo, ko se razmere umirijo. Zavarovance spodbujajo, da škodo na premoženju prijavijo na daljavo.