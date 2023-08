Razmere se umirjajo tudi v Spodnjem Podravju

Ptuj/Maribor, 7. avgusta - Stanje po vremenski ujmi se danes umirja tudi v Spodnjem Podravju. Pretoki Drave in Dravinje padajo in narasle vode, ki so v preteklih dneh poplavile spodnje prostore okoli sto objektov, se počasi umikajo. Kjer se je voda že umaknila, ljudje čistijo in ocenjujejo škodo.

Po besedah vodje ptujske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Draga Murka bo trajalo še nekaj ur, da se bo voda umaknila iz poplavljenih stanovanjskih in gospodarskih objektov. Ti so med drugim v krajih Gajevci, Placerovci, Formin, Osluševci, Muretinci, Stojnci in Nova vas pri Markovcih.

Na območju Mestne občine Ptuj je obilno deževje, ki je zajelo Slovenijo v zadnjih dneh, povzročilo poplavljanje struge reke Drave v naselju Krčevina pri Vurberku. Po najnovejših podatkih je poplavilo spodnje prostore devetih hiš in tri vikend hišice.

Iz treh objektov so se stanovalci preventivno umaknili in poiskali zavetje pri svojcih. Dve osebi in dva psa iz ene od vikend hišic so rešili gasilci, iz stanovanjske hiše so pomagali tudi gibalno ovirani osebi. S protipoplavnimi vrečami so zaščitili več objektov z namenom preprečitve večje škode. "V prihodnjih dneh, ko se bo voda umikala, se bo izvedlo prečrpavanje vode iz zalitih objektov, kjer bodo ponovno sodelovala gasilska društva iz Mestne občine Ptuj," je v današnji izjavi za medije povedal poveljnik ptujske civilne zaščite Primož Korošak.

Županja Nuška Gajšek je vesela, da v tokratnih poplavah v njihovi občini ni bilo povzročene večje škode. "Dejstvo je, da smo jo v primerjavi z drugimi deli Slovenije odnesli dobro, zato je zdaj čas, da pomagamo drugim. Mestna občina Ptuj je že ponudila pomoč občinam, ki so bile najbolj prizadete in kjer ljudje potrebujejo pomoč pri čiščenju. Predvidoma bomo sredi tega tedna organizirali avtobus prostovoljcev, ki bo napoten za pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč," je povedala.

Po poročanju časnika Večer se je zjutraj s ptujskega griča vsul nov plaz. Gasilci so ga pokrili s ponjavo in zaprli pot, ki vodi pod njim na ptujski grad.

V Mestni občini Maribor se Drava, ki je deloma poplavila območja Malečnika in Trčove, umirja, težave pa povzročajo številni plazovi. Kot sporočajo z občine, so na terenu prisotne vse pristojne službe, preventivno je bila zaradi nevarnosti poplav in plazov opravljena tudi evakuacija nekaj oseb. Javnost pozivajo k previdnosti na poplavnih in plazovitih območjih.

O številnih plazovih poročajo tudi iz občin Selnica ob Dravi, Šentilj, Pesnica in Kungota, zaradi poplave je med drugim močno poškodovan wake park v Dupleku.

Vodja mariborske izpostave uprave za zaščito in reševanje Ivanka Grilanc je pojasnila, da so v dneh od petka do danes zabeležili skupno 465 intervencij v 19 občinah na njihovem območju. Največkrat je bilo potrebno črpanje vode zaradi poplavljenih površin ali zavarovanje in odstranjevanje zemeljskih plazov. Zaradi plazu so morale danes v Kungoti zapustiti svoje domove tri družine oz. skupno šest oseb. Pri eni od hiš v Šentilju se je sprožilo kar sedem manjših plazov.