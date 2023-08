V športu s prostovoljnim delom potekajo prva obnovitvena dela po poplavah

"Dnevno dobivamo podatke o poškodovanih športnih objektih. Ta čas se s tem ne ukvarjamo, ker moramo najprej omogočiti, da ljudje lahko živijo, hodijo v službo. Nato bo na vrsti poseben zakon, s katerim bomo pomagali športu. Škode je tudi na športnem delu veliko, danes smo se slišali z vodstvom OKS. Po tej prvi fazi obnove se bomo znali pogovoriti, kako pomagati tudi športu," je dejal minister za gospodarstvo, turizem in šport Han v izjavi za medije po operativnem sestanku zaradi posledic poplav na gospodarstvo.

"OKS se je takoj odzval in ponudil pomoč. Vsi, ki ste ob katastrofalnih dogodkih potrebni pomoči, nam to sporočite. Poskušali bomo pomagati po najboljših močeh. Trenutne razmere zahtevajo hitro ukrepanje, enotnost in medsebojno pomoč. Kar nekaj zvez in klubov se je že obrnilo na nas," je v pogovoru za STA dejal Bobinac.

"Za športno infrastrukturo je bilo pred poplavami namenjenih 150 milijonov evrov. Zaradi tega, kar se je po Sloveniji zgodilo, bo pomemben del šel za sanacijo. Ne le v naslednjih mesecih, verjetno kar v naslednjih letih. Mislim, da bomo morali spremeniti prioritete, da najprej vzpostavimo normalno stanje, da bo šport lahko funkcioniral."

Naslednji korak OKS bo poziv zvezam na lokalni in nacionalni ravni, da bi dobili natančne informacije o škodi. "Dogovoril sem se s Hanom, da bo naslednje mesečno srečanje avgusta med OKS in ministrstvom posvečeno trenutnim razmeram. Zato moramo pogledati, kakšno je stanje po poplavah. Izluščili bomo prednostne naloge in pripravili akcijski načrt. V tej katastrofi bomo ponudili pomoč posameznikom, društvom in občinam, tudi številne gospodarske panoge imajo velike probleme," je navedel Bobinac.

"V OKS pozivamo, da si v športu pomagajmo med seboj, kar se sicer že dogaja. Bo pa tega še več, posebej ko bo vzpostavljena osnovna infrastruktura za življenje v najbolj prizadetih območjih. Vedno smo športniki stopili skupaj, tako bo tudi tokrat. Začelo se je s prostovoljnim delom, lokalni klubi in društva že sodelujejo. Vem, da bodo zveze in klubi pomagali tudi s pomočjo za izvedbo treningov tistim, ki tega sedaj ne morejo opravljati doma. Enako poteka pri pomoči v opremi, tudi v osnovni osebni opremi," je dodal Bobinac.