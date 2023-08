Skoraj vse poslovalnice NLB in Nove KBM znova odprte

Ljubljana, 7. avgusta - Poslovalnice NLB z izjemo tistih v Mežici in Dravogradu so od danes zjutraj spet odprte, potem ko so jih morali zaradi ujm zapreti. Poslovalnico v Mengšu bodo odprli popoldne, so sporočili. Od poslovalnic Nove KBM sta zaprti poslovalnica v Ravnah in specializirano bančno okence na pošti v Dravogradu, ostale delujejo nemoteno, so pojasnili za STA.

Delujejo tudi skoraj vsi bankomati NLB po Sloveniji in tudi mobilna poslovalnica banke bo obiskala kraje po rednem urniku, so zapisali v banki. Kot so dodali v NLB, za nakazila prostovoljnih prispevkov Slovenski Karitas in Rdečemu križu Slovenije v pomoč poplavljenim ne zaračunavajo provizije.

Kot so za STA povedali v Združenju bank Slovenije, banke in hranilnice, ki so utrpele škodo, to še ocenjujejo. "Banke trenutno svoje dejavnosti usmerjajo v čimprejšnjo vzpostavitev poslovanja na območjih, ki so jih prizadele poplave. O morebitnih omejitvah poslovanja bodo svoje stranke obveščale prek ustaljenih komunikacijskih poti," so dodali.

Od poslovalnic Deželne banke Slovenije bodo po podatkih združenja še danes zaprte poslovalnice v Litiji, Cerkljah na Gorenjskem in Gorenji vasi, do nadaljnjega pa poslovalnice v Medvodah, Ljubnem ob Savinji in na Prevaljah.

UniCredit banka bo strankam v Šenčurju nedostopna do nadaljnjega, poslovalnico Maribor Magdalena bo predvidoma odprla prihodnji teden, poslovalnice Kamnik, Sežana in Ptuj pa poslujejo s skrajšanim delovnim časom.