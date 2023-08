Na Hrvaškem naselja še vedno ogrožata narasli Drava in Mura

Zagreb/Mursko Središće, 7. avgusta - Na severu Hrvaške in v okolici Zagreba se po obilnem deževju in zaradi poplavnega vala iz Slovenije še vedno spopadajo z naraslo Dravo, Muro in Savo. Razmere so najbolj kritične v Medžimurju, kjer dežurne službe poskušajo preprečiti poplavljanje hiš, Drava pa ogroža vasi v Podravini. Reka Sava je medtem nehala naraščati.