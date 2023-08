Trgovci se trudijo zagotavljati oskrbo prebivalstva

Ljubljana, 7. avgusta - Slovenski trgovci se po vremenski ujmi zadnjih dni trudijo zagotavljati čim boljšo založenost trgovin, čeprav je marsikje dostop zaradi razmer na cestah otežen ali celo nemogoč. Vseeno so danes ostale zaprte le redke trgovine, med prednostnimi nalogami pa vsi izpostavljajo dostavo vode in drugih živil na prizadeta območja.

V soboto je bilo po državi zaprtih še 17 Mercatorjevih trgovin, danes je takšnih "le" še sedem, so za STA povedali v Mercatorju.

V nedeljo so uspeli s pomočjo gasilcev odpreti market Mežica, danes so odprli hipermarket Kamnik, zaradi plazu pa še niso prišli do marketa Koroška Bela, prav tako ne do marketa Laško, ker je voda še previsoka.

V market Mercator v Črni na Koroškem, ki je bila tri dni odrezana od sveta, so v nedeljo uspeli priti gasilci in so lahko tja poslali blago iz prodajalne v Kotljah. Sanacija zdaj intenzivno poteka.

Trenutno so še zaprte Mercatorjeve trgovine v Medvodah, Dravogradu, Koroški Beli, Litiji, Nazarjah, Laškem in v Gorenji vasi, prizadevajo si jih čim prej odpreti, so povedali v trgovski družbi, ki je v skladu z odredbo vlade omogočila nakupe prebivalcem v 89 svojih poslovalnicah tudi v nedeljo.

Trgovine Spar in Interspar po državi v vremenski ujmi niso utrpele večje gmotne škode, danes so vse odprte in obratujejo po običajnem delovnem času. Do nadaljnjega ostaja zaprta le trgovina Spar partner Nazarje, ki bila zelo poškodovana.

Odprta je tudi trgovina Spar v Dravogradu, čeprav dostop do nje ni mogoč. "Trudimo se, da jo bomo oskrbeli takoj, ko bo dostop omogočen," so za STA sporočili iz družbe Spar Slovenija.

V nedeljo je bilo odprtih 15 trgovin Spar in Interspar, med njimi na Ravnah na Koroškem, kamor jim je uspelo dostaviti vodo ter tudi kruh in nujne sveže izdelke. Kot so zapisali v Sparu, se trudijo zagotavljati čim boljšo oskrbo, vendar je dobava na prizadetih območjih zaradi razmer na cestah ponekod motena.

Dostave so večinoma znova vzpostavljene tudi v trgovinah Tuš, potem ko je konec tedna ponekod zmanjkovalo določenih vrst blaga. "Nemotene so tudi dostave od dobaviteljev, vključno z dobavami ustekleničene vode," so zagotovili v Tušu.

Za zdaj ostaja zaprta trgovina Tuš v Mostah pri Komendi, ki je bila poplavljena. Naj pa bi danes za nekaj ur odprli trgovini Tuš v Mežici in Dravogradu, do katerih je dostop otežen. V trgovinah v Radljah ob Dravi in na Muti nameravajo dobave predvidoma znova vzpostaviti tekom današnjega dne.

Trgovska družba Hofer je morala zaradi izpada električne energije oziroma nedostopnosti zapreti trgovine v Mozirju, Dravogradu in na Prevaljah, predčasno se je zaprla tudi trgovina v Litiji. "Vse trgovine so z današnjim dnem odprte," so sporočili danes.

Že v petek je zaradi povečanega povpraševanja na prizadetih območjih v nekaterih trgovinah Hofer in tudi pri drugih trgovcih prihajalo do težav z zalogami ustekleničene vode. Konec tedna so zaznali tudi povečano povpraševanje po izdelkih, kot so razvlažilnik zraka, vreče za smeti in gumijasti škornji, so povedali.

Prav tako so danes normalno odprte trgovine Lidl, imajo pa zaradi razmer na cestah tudi pri tem trgovcu ponekod težave z dostavo. Zaradi nedostopnosti je bila v minulih dneh dostava onemogočena le v trgovino v Radljah ob Dravi, vnovič naj bi jo vzpostavili do danes popoldne, so sporočili iz družbe Lidl Slovenija.

Škodo v poplavah so utrpeli tudi zaposleni v trgovini in vseh vseh trgovskih družbah so jim na različne načine priskočili na pomoč. Na prizadetih območjih prav tako sodelujejo z gasilci in enotami civilne zaščite, prispevajo donacije ter organizirajo zbiranje pomoči v svojih poslovalnicah.