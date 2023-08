Ljubljana, 7. avgusta - Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan si v spremstvu državnega sekretarja Mateja Skočirja in direktorice direkcije za vode Neže Kodre danes ogleduje posledice neurij v Zgornji Savinjski dolini. Izjava bo ob 17. uri v parku borcev za severno mejo na Ljubnem, so sporočili iz ministrstva za naravne vire in prostor.