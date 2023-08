Ponekod prekinjen medkrajevni avtobusni promet

Ljubljana, 7. avgusta - Zaradi neprevoznih cest se nekatere linije medkrajevnega avtobusnega prometa ne izvajajo na Koroškem, v Zgornji Savinjski dolini, delno na Gorenjskem pri Škofji Loki in na Ptujskem. Stanje se ponekod izboljšuje, za nekatere predele pa pričakujejo, da bo prihajalo do dolgotrajnejših motenj pri izvajanju načrtovanih voznih redov.

Kot so danes sporočili z ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, so po petkovih ujmah avtobusni promet med Štajersko in zahodom države znova po voznem redu vzpostavili v soboto po odprtju avtoceste.

Vnovič so po odprtju avtoceste vzpostavili tudi prevoze na relaciji Murska Sobota-Ljubljana. Nekatere linije potekajo po obvozih, ki so označeni na spletni strani prevoznika Avtobusni promet Murska Sobota.

Koncesionar Nomago na Koroškem izvaja samo linije iz Slovenj Gradca proti Velenju, Celju in Ljubljani. Medtem pa ne izvaja nobene od ostalih linij v Mežiški in Dravski dolini. Prav tako ne izvaja linij v Zgornji Savinski dolini.

Arriva ne izvaja prevozov na relacijah Ptuj-Turški Vrh, Ptuj-Cirkulane, Škofja Loka-Žiri, Rovte-Žiri ter na območju Gornjega Grada in Kamniške Bistrice. Postajališče Videm/Ljubljana je do nadaljnjega ukinjeno, avtobus na relaciji Radlje ob Dravi-Maribor trenutno se vozi do Lovrenškega mostu. Na relaciji Jurovski Dol-Jakob poteka obvoz na relaciji Hrastovec-Močna-Vukovje, izpusti se postajo Jurovski Dol-Ketiš.