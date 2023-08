Slovenske železnice hitijo s sanacijo poškodovanih prog

Ljubljana, 7. avgusta - Nekateri odseki železniških prog so zaradi neurja, ki je minuli konec tedna močno prizadelo večji del države, še vedno zaprti. Delavci Slovenskih železnic (SŽ) sanirajo škodo. Kjer je možno, so uredili nadomestni avtobusni prevoz, ki pa ga ni tam, kjer niso prevozne niti ceste, so danes sporočili iz SŽ.