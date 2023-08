Mačke: junakinje, prinašalke sreče in modne ikone

Ljubljana, 8. avgusta - Predejo, se crkljajo, mijavkajo in občasno spraskajo tudi sedežno garnituro. Mačke so ene bolj priljubljenih domačih živali, vendar so te kosmatinke še mnogo več od tega. Milijoni verjamejo, da prinašajo srečo, navdihnile so junaške like, obenem pa so že od starodavnih kultur modni navdih.