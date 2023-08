Deluje skoraj celotno mobilno omrežje Telekoma Slovenije

Ljubljana, 7. avgusta - Mobilno omrežje telekomunikacijskega operaterja Telekom Slovenije deluje skoraj v celoti, mobilni signal imajo tudi prebivalci Črne na Koroškem, Mežice in Podvolovljeka, so danes sporočili iz podjetja. Z namenom zagotavljanja lažje komunikacije do 15. avgusta vsem svojim uporabnikom na prizadetih območjih omogočajo neomejen prenos podatkov.