V okolici Ljubljane intenzivno odpravljajo posledice ujme

Medvode/Litija/Polhov Gradec/Ljubljana, 7. avgusta - V občinah Medvode, Litija in Dobrova - Polhov Gradec danes intenzivno odpravljajo posledice ujme. Predvsem poskušajo vzpostaviti cestne povezave in odstranjujejo komunalne odpadke. Pri tem jim pomagajo številni prostovoljci. Večina evakuiranih prebivalcev se je vrnila na svoje domove, ponekod pa so še vedno odrezani od sveta.