Na Škofjeloškem še naprej vzpostavljajo povezave z odročnimi zaselki

Škofja Loka/Gorenja vas/Žiri, 7. avgusta - Na območju Škofje Loke in Poljanske doline nekateri ljudje zaradi neprevoznosti cest še vedno ostajajo odrezani od sveta. Interventne službe se z mehanizacijo prebijajo še do najtežje dostopnih zaselkov. Hkrati poteka pregledovanje plazov in sanacija, kjer je ta mogoča. Gasilci pa še naprej pomagajo tudi pri čiščenju blata in naplavin.