Celje, 7. avgusta - Svojci pogrešajo 92-letnega Jožefa Planka iz Kompol na območju Štor. Nazadnje so ga videli v četrtek v Kompolah, najverjetneje je bil oblečen v svetle hlače, sivo polo majico s kratkimi rokavi in brezrokavnik temno zelene barve, so sporočili s Policijske uprave Celje.