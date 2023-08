S prečrpavanjem ubranili hiše na območju Hotize pred vodo

Lendava/Ljutomer, 7. avgusta - Prebivalce naselij Hotiza in Kot, ki ju je davi dosegel poplavni val zaradi pred dvema dnevoma poškodovanega nasipa na reki Muri, so s prečrpavanjem vode uspeli ubraniti pred poplavo. Po besedah lendavskega župana Janeza Magyara so aktivirali štiri večje črpalke in tako uspeli preprečiti, da bi voda dosegla hiše.