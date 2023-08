Umrl ameriški klovn in komedijant Jango Edwards

Barcelona, 7. avgusta - Umrl je ameriški klovn in komedijant Jango Edwards. Edwards, čigar pravo ime je Stanley Ted Edwards, je lani objavil, da je neozdravljivo zbolel za rakom. Vrsto let pred smrtjo je živel v katalonski prestolnici Barcelona. Španski komedijanti so mu nadeli vzdevek kralj klovnov.