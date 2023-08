V avgustu doseženi novi rekordni pretoki rek in količine padavin

Ljubljana, 7. avgusta - Zaradi katastrofalnih poplav, ki so zajele državo, so bili v prvih dneh avgusta doseženi novi rekordni pretoki rek in količine padavin. Na posameznih vodomernih postajah so bili prejšnji rekordni pretoki rek preseženi tudi za od 30 do 40 odstotkov, rekordno količino dežja pa so namerili na številnih mestih, od Idrije do severa Štajerske.