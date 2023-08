Proizvodnja elektrike v HSE v času vremenske ujme nemotena

Ljubljana, 7. avgusta - Proizvodnja električne energije v skupini Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) je v času izrazitih in obilnih padavin ter močno povečanih dotokih minule dni potekala varno in zanesljivo. Strokovne, intervencijske in dežurne ekipe so vse dni zagotavljale varno odvajanje vode, protipoplavno varnost ter normalne pogoje za nemoteno proizvodnjo.