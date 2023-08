Zaradi bližajočega se tajfuna predčasno končali svetovni skavtski jamboree v Južni Koreji

Jeonju, 7. avgusta - Svetovni skavtski jamboree v Južni Koreji, ki se ga udeležuje tudi več sto skavtov in tabornikov iz Slovenije, se bo zaradi bližajočega se tajfuna Khanun predčasno končal, so danes sporočili organizatorji. Udeležence bodo predvidoma v torek premestili na območje Seula, kjer bodo srečanje nadaljevali, so za STA povedali pri slovenski odpravi.