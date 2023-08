V Grčiji znova opozorilo pred požari, v Španiji pred vročinskim valom

Atene/Madrid, 7. avgusta - Grške oblasti so danes vnovič opozorile pred požari in ljudi pozvale k previdnosti pri ravnanju z ognjem na prostem. Razlog za opozorilo so močni vetrovi, ki jih pričakujejo v mnogih delih države. V Španiji, kjer se pripravljajo na tretji vročinski val, pa je gasilcem uspelo spraviti pod nadzor tri gozdne požare, s katerimi so se borili minule dni.