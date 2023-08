V Dutovljah se začenja letošnji praznik terana in pršuta

Dutovlje, 7. avgusta - Z današnjo degustacijo pršutov na Bunčetovi domačiji v Dutovljah se začenja praznik terana in pršuta. Najstarejša etnološka prireditev na Krasu v 51. izvedbi prinaša teden pestrega dogajanja v Dutovljah in v bližnjih krajih, so zapisali na spletni strani organizatorja.