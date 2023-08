Najhujše poplave v zgodovini samostojne Slovenije prizadele tudi kulturne ustanove

Škofja Loka/Mengeš/Idrija, 7. avgusta - Najhujše poplave v zgodovini samostojne Slovenije so prizadele tudi kulturne ustanove. Med njimi je škofjeloška enota Zgodovinskega arhiva Ljubljana, kjer je poplavilo že tretjič v zadnjih dveh desetletjih. Poplave so med drugim uničile tudi prostore Špas teatra v Mengšu. Bolnica Franja tokrat ni bila dodatno poškodovana.

Arhiv v Škofji Loki domuje v polkletnih prostorih in tudi tokrat je skozi okna in vrata vdrla meteorna kanalizacija, ki se je razlila po vseh prostorih arhiva. Poplavljenih je bilo vseh 430 kvadratnih metrov talnih površin, od delovnih in skladiščnih prostorov do čitalnice, hodnika do sanitarij in strojnic. Okvirna škoda še ni ocenjena, so povedali za STA.

V škofjeloškem arhivu so poplave uničile tla, pohištvo, zaradi vode so se med drugim napihnile police, stavbno pohištvo, med njimi razmočena okna, na srečo pa ni večje škode na samem arhivskem gradivu. V samih skladiščih so namreč prve police nekoliko dvignjene od tal, prav tako jim je uspelo gradivo še pred poplavo pravočasno premakniti na varno.

Najbolj na udaru poplave je bila tokrat sortirnica, kjer je bilo razmočenih 32 škatel gradiva in trije ovoji. To gradivo že odpeljali v škofjeloški Hipermarket Mercator, kjer so ga začasno zamrznili, kasneje ga bodo postopoma konservirali.

V samih prostorih škofjeloškega arhiva bo sedaj sledilo dolgotrajno osuševanje, zaradi česar bi sedaj med drugim potrebovali dodatne razvlaževalce, kasneje bodo morali zamenjati tla, najverjetneje tudi pohištvo.

Direktor Mestnega muzeja Idrija Miha Kosmač je povedal, da glede Partizanske bolnice Franje na novo ni bilo ugotovljenih poškodb, je pa zemeljski plaz poškodoval muzejsko Idrijsko rudarsko hišo. Na zadnji del hiše se je utrgalo približno sedem kubičnih metrov zemljine in v celoti je uničena drenaža ob hiši. Zemljino so že v soboto v celoti odstranili. Še pred plazom so pravočasno iz hiše umaknili vso premično dediščino, s čimer so preprečili nadaljnjo škodo.

Idrijska rudarska hiša sedaj do nadaljnjega ostaja zaprta za obiskovalce. Sedaj bodo morali najprej počakati na razmere, ki bodo dopuščale varen pregled zemljine nad pobočjem hiše. Zemljina sicer trenutno nima vidnih premikov, a je dodatna težava, da je teren precej zaraščen, je še povedal Kosmač in dodal, da je govoriti o kakršnikoli ocenah škode trenutno preuranjeno.

Pri Partizanski bolnici Franji, ki jo je novo uničenje letos doletelo že v poplavah sredi julija, v tokratnih avgustovskih poplavah niso ugotovili novih poškodb. Je pa sedaj v pripravi natančen popis škode, ki naj bi bil končan do 26. avgusta, nato sledita priprava sanacijskega programa in iskanje finančne konstrukcije.

V Idriji predvidevajo, da bo obnova bolnice Franje zelo verjetno trajala vsaj toliko časa kot po neurju leta 2007, ko je vojna ujma odplavila skoraj celotno bolnico. Takrat je obnova tako spomeniškega območja bolnice kot zaledja trajala tri leta in stala dobra dva milijona evrov.

Dražji del obnove takrat sta bila gradnja obeh zaplavnih pregrad, tako mrežaste kot dveh betonskih, in urejanje struge Čerinščice, predvidevajo, da bo enako tudi tokrat.

Koliko natančno bo stala nova celovita obnova bolnice Franje, prav tako še ni znano, saj morajo najprej dokončati natančen popis škode, je pa pričakovati, da bo znesek podoben kot po ujmi leta 2007. Direktor Kosmač je ob tem še opozoril, da so cene gradbenih storitev in gradbenega materiala sedaj bistveno višje kot v času prve obnove, saj so se samo v zadnjih dveh letih podražile za približno 30 odstotkov.

Avgustovske poplave med drugim niso prizanesle niti Špas teatru v Mengšu, kjer je bilo poplavljenega kar tri četrtine mesta. Voda in blato sta uničila prostore gledališča. Čez vikend so v gledališču pripravili čistilno akcijo. Špas teater je kot prvo zasebno-komercialno gledališče v Sloveniji leta 1997 ustanovila Urška Alič.