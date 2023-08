Na Sardiniji zaradi gozdnih požarov evakuirali več sto ljudi

Cagliari, 7. avgusta - Na italijanskem otoku Sardinija so zaradi gozdnih požarov, ki so v okolici kraja Nuoro v osrednjem delu in mesta Cagliari na jugu otoka izbruhnili konec tedna, evakuirali več sto ljudi. Tamkajšnji gasilci, ki jim je delo ponekod oteževal močan veter, so sicer danes sporočili, da so požari pod nadzorom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.