Večina poštnih poslovalnic odprtih

Maribor, 7. avgusta - Večina poštnih poslovalnic po državi je od danes znova odprtih. Zaprte ostajajo poslovalnice Mengeš, Kresnice, Dravograd, Mežica, Črna na Koroškem, Nazarje, Luče in Mozirje ter pogodbene pošte Solčava, Gomilsko in Prebold. Pošiljke dostavljajo na vseh območjih, kjer razmere to dopuščajo, so sporočili iz Pošte Slovenije.