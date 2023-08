Na Ljubljanski borzi dopoldne razprodaja delnic zavarovalnic

Ljubljana, 7. avgusta - Po ujmi, ki je v minulih dneh povzročila ogromno škodo v večjem delu države, se delnice zavarovalnic na Ljubljanski borzi cenijo. Delnice Zavarovalnice Triglav so izgubile že več kot šest odstotkov, Save Re pa več kot odstotek. Cenijo se tudi delnice Petrola, Cinkarne Celje in Krke. Indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 1,59 odstotka.