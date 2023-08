V Slovenijo že prihaja tudi pomoč iz Hrvaške

Helikopter hrvaškega vojnega letalstva je skupaj z osmimi pripadniki hrvaške vojske v Slovenijo prispel v nedeljo dopoldne ter pomaga pri zajezitvi in utrditvi nasipov na Muri.

Hrvaški Rdeči križ je Sloveniji pomagal na prošnjo slovenskega Rdečega križa. V petek je za prizadete v poplavah, ki so povzročile tudi težave z oskrbo pitne vode, daroval 9072 litrov pitne vode. Novo donacijo vode so nato poslali še v soboto. Dodatnih 9072 litrov vode so dostavili v skladišče Rdečega križa v Brežicah, od koder jih ta distribuira na prizadeta območja.

Kot so danes sporočili iz hrvaškega Rdečega križa, bodo prizadetim v poplavah glede na potrebe prebivalstva in po navodilih iz slovenskega Rdečega križa nudili pomoč tudi v prihodnje.

Stanje v Sloveniji spremljaj tudi Hrvaška karitas. Kot so pojasnili za STA, bodo dostavili 25 naprav za razvlaževanje. Dodali so, da so v stalnem stiku s Slovensko karitas in da bodo v skladu z možnostmi in lastnimi sredstvi poskušali odgovoriti na potrebe prebivalstva v čim hitrejšem času in čim večjem številu.

"Verjamemo, da bomo v naslednjih dneh in tednih prejeli konkretna in jasna navodila mednarodne Karitas ter dodatne usmeritve Slovenske karitas glede trenutnih prioritet in potreb. Hrvaška Karitas je zelo solidarna s slovenskim prebivalstvom in si bo prizadevala z lastnimi sredstvi odgovoriti na čim več potreb in biti opora pri nujnem reševanju posledic poplav," so še dodali za STA.

Glavni poveljnik hrvaških gasilcev Slavko Tucaković je pomoč poveljniku Gasilske zveze Slovenije Franciju Petku ponudil že v petek. Kot so sporočili iz hrvaške gasilske zveze, se mu je Petek zahvalil za skrb in sporočil, da pomoč hrvaških gasilcev ni potrebna.

Hrvaški gasilci s slovenskimi kolegi tako trenutno sodelujejo le na obmejnih območjih, so pojasnili iz hrvaške gasilske zveze za STA. Dodali so, da bodo še naprej spremljali stanje v Sloveniji in da je njihova pomoč še vedno na voljo.