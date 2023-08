Pestro plesno dogajanje na Goriškem tudi del prihajajočega EPK

Nova Gorica, 7. avgusta - V zavodu MN Produkcija - MN Dance Company iz Nove Gorice so pripravili bogato poletno plesno dogajanje, del tega je tudi del uradnega programa Evropske prestolnice kulture (EPK) GO! 2025. Poleg mednarodnega plesnega seminarja, ki te dni poteka na Goriškem, so pripravili tudi več različnih plesnih dogodkov.