Na poti v Črno sto vojakov, ponekod že imajo elektriko

Črna na Koroškem, 7. avgusta - Na poti v Črno na Koroškem, do koder so po ujmi vzpostavljene oskrbovalne poti, je danes sto vojakov Slovenske vojske, sto gasilcev in še mnogi prostovoljci, ki prihajajo na pomoč. Tam je vzpostavljen tudi intervencijski štab, ponekod so že dobili elektriko, deluje tudi zdravstvena oskrba, so danes sporočili iz intervencijskega štaba v Črni.