Zaradi bližajočega se tajfuna predčasno končali svetovni skavtski jamboree v Južni Koreji

Jeonju, 7. avgusta - Svetovni skavtski jamboree v Južni Koreji, ki se ga udeležuje tudi več sto skavtov in tabornikov iz Slovenije, se bo zaradi bližajočega se tajfuna Khanun predčasno končal, so danes sporočili organizatorji. Ob tem so vlado v Seulu pozvali, naj več deset tisoč udeležencem pomaga pri predčasni vrnitvi domov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.